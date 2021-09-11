«Деревня дураков». «Спартак» поиздевался над «Химками» после победы в очной встрече

Московский «Спартак» иронично отреагировал в своём «твиттере» на победу в матче с «Химками» в седьмом туре Российской Премьер-Лиги (3:1), напомнив подмосковному клубу о том, что их команда на протяжении 13-ти лет не может выиграть у красно-белых.

«385-я серия вот этого замечательного сериала: ещё одно поражение от «Спартака» и удаление постов после матча», — гласит подпись официального аккаунта «Спартака».

Публикация полностью доступна в «твиттере» «Спартака».

Напомним, перед игрой «Химки» изобразили футболистов «Спартака» в стиле сериала «Санта-Барбара».

«Спартак» набрал 10 очков за семь матчей и вышел на шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Химки» (6) – на 12-м.