«Деревня дураков». «Спартак» поиздевался над «Химками» после победы в очной встрече
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Московский «Спартак» иронично отреагировал в своём «твиттере» на победу в матче с «Химками» в седьмом туре Российской Премьер-Лиги (3:1), напомнив подмосковному клубу о том, что их команда на протяжении 13-ти лет не может выиграть у красно-белых.
«385-я серия вот этого замечательного сериала: ещё одно поражение от «Спартака» и удаление постов после матча», — гласит подпись официального аккаунта «Спартака».
Публикация полностью доступна в «твиттере» «Спартака».
Напомним, перед игрой «Химки» изобразили футболистов «Спартака» в стиле сериала «Санта-Барбара».
«Спартак» набрал 10 очков за семь матчей и вышел на шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Химки» (6) – на 12-м.
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