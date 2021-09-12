«Сочи» — «Уфа»: составы команд на матч 7-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Сочи» и «Уфы» на матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Сочи» — «Уфа».
«Сочи»: Джанаев, Заика, Маргасов, Прохин, Барач, Родриго, Юсупов, Цаллагов, Попов, Нобоа, Кассьерра Кабесас.
Запасные: Заболотный, Адамов, Терехов, Юрганов, Шакуро, Бурмистров, Павлов, Колмаков, Ангбан, Жоаозиньо.
«Уфа»: Беленов, Журавлёв, Плиев, Йокич, Иванов, Кротов, Камилов, Бауэр, Агаларов, Мрзляк, Милетич.
Запасные: Кузнецов, Сухов, Никитин, Ботака-Иобома, Алиев, Голубев, Фищенко, Ахатов, Касинтура.
У «Сочи» 12 очков после 6 матчей, команда занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (5) идёт на 13-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (17). Напомним, санкт-петербургский клуб — действующий чемпион России.
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