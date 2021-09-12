«Рома» — «Сассуоло»: стартовые составы на матч 3-го тура Серии А. Шомуродов — в запасе

Стали известны стартовые составы «Ромы» и «Сассуоло» на матч 3-го тура итальянской Серии А. Нападающий «Ромы» Эльдор Шомуродов остался в запасе. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.
«Рома»: Патрисиу, Манчини, Карсдорп, Ибаньес, Винья, Кристанте, Верету, Пеллегрини, Дзаньоло, Мхитарян, Абрахам.
Запасные: Боер, Фузато, Вильяр, Перес, Калафьори, Майораль, Рейнольдс, Шомуродов, Диавара, Смоллинг, Дарбо, Эль-Шаарави.
«Сассуоло»: Консильи, Тольян, Кирикеш, Феррари, Рожерио, Фраттези, Лопес, Берарди, Джуричич, Бога, Распадори.
Запасные: Пеголо, Айхан, Гольданига, Кирьякопулос, Мюльдюр, Пелузо, Харруи, Маньянелли, Траоре, Энрике, Дефрель, Скамакка.
Матч обслужит бригада арбитров во главе с Симоне Содзой. Помогать ему будут ассистенты Алессио Тольфо и Антонио Воно. Резервный арбитр — Мануэль Вольпи.
- 12 сентября 2021
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