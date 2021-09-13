Сульшер не стал исключать, что Роналду может оставаться в запасе «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высказался о возможном количестве игрового времени 36-летнего португальского звёздного форварда манкуниацев Криштиану Роналду.



«Останется ли Роналду в запасе на матч Лиги чемпионов с «Янг Бойз»? Дело в том, что Криштиану очень сильно заботится о себе, поэтому я знаю, что он быстро восстановится, к тому же, у него была хорошая предсезонная подготовка.



Конечно, уже во вторник нам предстоит игра с «Янг Бойз». Посмотрим, что мы придумаем. Но я не вижу ничего невозможного в том, чтобы оставить Криштиану на скамейке запасных. Ему 36 лет, Гринвуду – 19, но я не вижу особой разницы в изменении игрового времени для них», — цитирует Сульшера Goal.



Напомним, что в дебютном после возвращения матче 4-го тура английской Премьер-лиги Криштиану Роналду отметился дублем в ворота «Ньюкасла» (4:1).