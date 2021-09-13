Бэйл выбыл на длительный срок из-за травмы, полученной на тренировке

Форвард «Реала» Гарет Бэйл получил серьёзное повреждение подколенного сухожилия во время тренировки перед матчем 4-го тура с «Сельтой». Как сообщает Marca, проведённые медицинские тесты подтвердили, что валлиец выбыл на длительный срок. При этом сроки восстановления игрока не называются.
Из-за травмы он пропустил матч с «Сельтой» (5:2), проходивший 11 сентября. И теперь, по всей видимости, валлиец также не сможет сыграть в ближайших матчах «Реала». В течение следующих трёх недель мадридцам предстоит провести шесть матчей.
Отметим, что в прошлом сезоне форвард пропустил почти 70 дней из-за различных травм и повреждений.
Бэйл перешёл в «Реал» из «Тоттенхэма» в 2013 году за € 101 млн. В 2020-м валлиец вернулся в английский клуб на правах аренды. В прошедшем сезоне форвард провёл 20 матчей в английской Премьер-лиге, забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи. Также на его счету 3 гола и 1 результативная передача в десяти играх в Лиге Европы.
- 13 сентября 2021
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