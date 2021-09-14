Н'Голо Канте не поможет «Челси» в матче с «Зенитом» в Лиге чемпионов

Защитник «Челси» Н'Голо Канте пропустит матч с «Зенитом» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Н'Голо провёл две тренировки вчера и тренировался снова сегодня, но играть в Лиге чемпионов для него ещё слишком рано. Мы не будем рисковать ним в этот момент сезона. Мы решили дать ему ещё одну нагрузку завтра, затем у него будет выходной с остальной группой, а затем он будет тренироваться со всеми нами в пятницу, чтобы быть полностью готовым к матчу с «Тоттенхэмом» в воскресенье», — приводит слова Тухеля официальный сайт «Челси».

Также специалист подтвердил, что матч с «Зенитом» пропустит полузащитник Кристиан Пуличшич.

Матч между «Челси» и «Зенитом» состоится 14 сентября в Лондоне, начало – 22:00 мск.