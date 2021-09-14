«Манчестер Юнайтед» объявил состав на матч Лиги чемпионов с «Янг Бойз». Роналду в старте

Пресс-служба английского «Манчестер Юнайтед» на официальном сайте клуба опубликовала стартовый состав команды на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 с «Янг Бойз».



«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Ван-Биссака, Линделёф, Магуайр, Шоу, Фред, ван де Бек, Санчо, Фернандеш, Погба, Роналду.



Запасные: Хитон, Коварж, Байи, Далот, Варан, Матич, Мата, Лингард, Эланга, Марсьяль, Гринвуд.



Встречу обслужит французская бригада арбитров, которую возглавляет Франсуа Летексье. Помогать ему будут ассистенты Сириль Муньйе и Мехди Рахмуни. Резервный арбитр – Томас Леонар.



Напомним, сегодня, 14 сентября, состоится матч «Янг Бойз» — «Манчестер Юнайтед». Встреча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Стад де Суисс Ванкдорф» в Берне. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию мача «Янг Бойз» — «Манчестер Юнайтед».



В группе F, помимо «Янг Бойз» и «Манчестер Юнайтед», также сыграют испанский «Вильярреал» и итальянская «Аталанта».