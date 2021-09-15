Семак: выход Барриоса в матче с «Челси» помог Чистякову

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал своё решение использовать Вильмара Барриоса в качестве третьего центрального защитника в матче Лиги чемпионов с «Челси» (0:1).

«Выход Барриоса третьим защитником помог Чистякову. К сожалению, в чемпионате России мы достаточно много пропускаем. Для Димы это был дебют в Лиге чемпионов, я его с этим поздравляю. Как и других, для которых этот матч стал первым», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, 14 сентября лондонский «Челси» встретился с санкт-петербургским «Зенитом». Матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 проходил на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия) и завершился со счётом 1:0 в пользу «аристократов». Игру обслуживала польская бригада арбитров во главе с Бартошем Франковским.