Крицюк — о матче с «Челси»: как показала игра, «Зениту» оказалось тяжело выходить в атаку

Голкипер «Зенита» Станислав Крицюк прокомментировал поражение в матче с «Челси» (0:1) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Как показала игра, нам оказалось тяжело выходить в атаку. Обороняться тоже было сложно. Но ребята бились и старались. Не получалось качественно выходить в атаку. Возникали проблемы и в середине.
Не могу сказать, лучший ли это матч «Зенита». Но есть над чем работать. Думаю, мы сделаем выводы и поработаем над ошибками. Надеюсь, будем играть ещё лучше.
Конечно, мы изучали «Челси». Разбирали игру нападающих. Смотрели видео, где игроки по разному действовали на угловых. Но в большинстве случаев у нас всё получилось», — передаёт слова Крицюка корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
В следующем туре «Зениту» предстоит провести матч с «Мальмё». Игра состоится 29 сентября.
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