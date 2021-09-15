Крицюк — о матче с «Челси»: как показала игра, «Зениту» оказалось тяжело выходить в атаку

Голкипер «Зенита» Станислав Крицюк прокомментировал поражение в матче с «Челси» (0:1) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Как показала игра, нам оказалось тяжело выходить в атаку. Обороняться тоже было сложно. Но ребята бились и старались. Не получалось качественно выходить в атаку. Возникали проблемы и в середине.

Не могу сказать, лучший ли это матч «Зенита». Но есть над чем работать. Думаю, мы сделаем выводы и поработаем над ошибками. Надеюсь, будем играть ещё лучше.

Конечно, мы изучали «Челси». Разбирали игру нападающих. Смотрели видео, где игроки по разному действовали на угловых. Но в большинстве случаев у нас всё получилось», — передаёт слова Крицюка корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

В следующем туре «Зениту» предстоит провести матч с «Мальмё». Игра состоится 29 сентября.