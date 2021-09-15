Камано поделился ожиданиями от предстоящего сезона Лиги Европы

Нападающий московского «Локомотива» Франсуа Камано рассказал о готовности команды перед предстоящим сезоном Лиги Европы.
«Несколько раз играл против «Марселя» во Франции. Сейчас у них произошли изменения. Там много новых игроков, новый тренер. Но не поменялось желание выигрывать постоянно.
Бека-Бека? Рад, что он пришёл. Он открыт для общения. Рад тому, что он показывает на поле. Рад, что появился партнёр, с которым я могу общаться на французском языке.
Черкизово — наш дом. С большой радостью всегда туда возвращаемся. У нас очень уютный стадион», — передаёт слова Камано корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Встреча «Локомотива» и «Марселя» состоится в четверг, 16 сентября, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 мск.
- 15 сентября 2021
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