Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин получил травму в матче с «Легией»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин получил травму в матче 1-го тура Лиги Европы с «Легией», который проходит сейчас.

Игрок был заменён на голландца Йоррита Хендрикса на 24-й минуте матча.

Стартовый свисток прозвучал в 17:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Встречу группового этапа обслуживает бригада судей во главе с Николой Дабановичем (Черногория). Помогают ему ассистенты Милован Джукич (Черногория) и Владан Тодорович (Черногория). Резервный рефери — Милош Бошкович (Черногория). Арбитры, отвечающие за VAR: Срджан Йованович (Сербия) и Далибор Джурджевич (Сербия).



Напомним, в группу C, помимо «Спартака» и «Легии», попали «Наполи» и «Лестер».