Хендрикс корчился от боли, Витория прыгал за мячом. Фото поражения «Спартака» от «Легии»

15 сентября состоялась игра 1-го тура группового этапа Лиги Европы между московским «Спартаком» и варшавской «Легией». Команды встречались на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Противостояние закончилось со счётом 1:0 в пользу гостей.
В первом тайме полузащитник хозяев Роман Зобнин был заменён после получения травмы. Вместо него на поле вышел голландец Йоррит Хендрикс. На 91-й минуте футболист «Легии» Эрнест Мучи на фланге убежал от Николая Рассказова и прострелил на дальнюю штангу, а Лирим Кастрати поразил пустой угол ворот.
Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал поражение в матче с «Легией» в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы.
«Очень сложно признавать этот результат, принимать поражение, потому что вплоть до 90-й минуты мы играли лучше. Мы сделали более чем достаточно, чтобы победить. 23 удара по воротам, разнообразные атаки с разных флангов — но это футбол, здесь решают детали. На 90-й минуте случилось то, что случилось, и мы проиграли. Мы играли дома, искали шансы, доминировали на поле. У «Легии» было всего две возможности забить гол, но футбол на таком уровне — это про детали, они решают всё. В начале у нас были скорость, мобильность. Потом мы внесли изменения, во втором тайме вышел Соболев, Бакаев, который способен хорошо подать, и, мне кажется, мы играли лучше. Я понимаю эмоции фанатов, это жизнь. Есть удачные и неудачные моменты. Благодарю болельщиков за поддержку и понимаю их разочарование. Мы сами сильно разочарованы», — цитирует Виторию «Матч ТВ».
Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Легия» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.
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