Эррера — о ничьей с «Брюгге»: думаю, «ПСЖ» приложил достаточно усилий, чтобы победить

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Андер Эррера прокомментировал исход матча с «Брюгге» (1:1) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы сделали достаточно, чтобы одержать победу. Нашу игру нельзя назвать превосходной, но, думаю, мы приложили достаточно усилий, чтобы победить, пусть даже у нас не было явных голевых моментов. Мы контролировали игру. У «Брюгге» были моменты в начале второго тайма, но мы контролировали большую часть матча. Что ж это Лига чемпионов, соперники здесь очень хороши. У нас очень качественный подбор игроков, с помощью которых тренер может создать сильную команду. У нас важен каждый футболист. Из-за паузы на матчи сборных мы не были в полном составе, но это не оправдание. Теперь все в сборе, и мы хотели сегодня победить», – цитирует Эрреру официальный сайт УЕФА.

Матч «Брюгге» – «ПСЖ» состоялся в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Уже на 15-й минуте Андер Эррера открыл счёт с передачи Килиана Мбаппе. Но развить успех французский клуб не сумел. Более того, на 27-й минуте Ханс Ванакен сравнял счёт, ему ассистировал Эдуард Соболь. Встреча завершилась со счётом 1:1.