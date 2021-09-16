«Локомотив» — «Марсель»: где и во сколько смотреть прямую трансляцию матча Лиги Европы
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Сегодня, 16 сентября, московский «Локомотив» встретится с французским «Марселем». Матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Марсель». Посмотреть игру в прямом эфире можно будет на телеканале «Матч ТВ».
Встречу обслужит боснийская бригада арбитров, которую возглавит Ирфан Пельто. Помогать ему будут ассистенты Давор Бельо и Дамир Лазич. Четвёртый арбитр – Милош Гигович. За VAR будут отвечать представители Германии — Феликс Цвайер и Марко Ахмюллер.
Напомним, в группе E, помимо «Локомотива» и «Марселя», также сыграют «Лацио» и «Галатасарай».
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