«Локомотив» — «Марсель»: где и во сколько смотреть прямую трансляцию матча Лиги Европы

Сегодня, 16 сентября, московский «Локомотив» встретится с французским «Марселем». Матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Марсель». Посмотреть игру в прямом эфире можно будет на телеканале «Матч ТВ».

Встречу обслужит боснийская бригада арбитров, которую возглавит Ирфан Пельто. Помогать ему будут ассистенты Давор Бельо и Дамир Лазич. Четвёртый арбитр – Милош Гигович. За VAR будут отвечать представители Германии — Феликс Цвайер и Марко Ахмюллер.

Напомним, в группе E, помимо «Локомотива» и «Марселя», также сыграют «Лацио» и «Галатасарай».