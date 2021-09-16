Рио Фердинанд: если Обамеянг будет забивать, «Арсенал» взлетит в таблице

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд оценил выступление «Арсенала» на старте розыгрыша английской Премьер-лиги. Подопечные Микеля Артеты выиграли один матч из четырёх и занимают 16-е место в турнирной таблице.

«Самое главное для „Арсенала“ — то, что наконец забил Обамеянг, символ клуба. Если он будет хорошо играть и забивать, „Арсенал“ взлетит в таблице. После подписания нового контракта Обамеянг никак не мог набрать форму, он долго не забивал. Теперь ему это удалось, и команда должна завестись. Мне бы хотелось, чтобы „Арсенал“ исправил положение», — сказал Фердинанд в своём подкасте.

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Видео гола Пьер-Эмерика Обамеянга в матче с «Норвич Сити»