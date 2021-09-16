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Исторический гол игрока «Шерифа» Траоре признан самым красивым в 1-м туре Лиги чемпионов

Исторический гол игрока «Шерифа» Траоре признан самым красивым в 1-м туре Лиги чемпионов
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Нападающий «Шерифа» Адама Траоре признан автором самого красивого гола в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА. Форвард после флангового навеса пробил ногой с разворота под перекладину ворот донецкого «Шахтёра». Встреча завершилась сенсационной победой «Шерифа» со счетом 2:0.

Права на видео принадлежат UEFA. Посмотреть видео можно в «твиттере» организации.

На награду также претендовали Анте Ребич из «Милана», Джек Грилиш из «Манчестер Сити» и Джордан Хендерсон из «Ливерпуля».

Стоит отметить, что это была дебютная игра «Шерифа» в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Траоре стал автором первого гола в истории «Шерифа» и молдавского футбола в групповом этапе этого турнира. Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал лондонский «Челси».

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