Марсельское такси стояло у стадиона, Бека-Бека поздравлял Анджорина. Фото ничьей «Локо»

В Москве на стадионе «РЖД Арена» завершился матч 1-го тура Лиги Европы группы E. «Локомотив» принимал «Марсель». Встреча закончилась ничьей со счётом 1:1.
На 59-й минуте гости вышли вперёд, реализовав пенальти. С 11-метровой отметки точно пробил Дженгиз Ундер. Он же и заработал пенальти, убежав от Наира Тикнизяна. Футболист «Локо» сфолил и получил вторую жёлтую карточку, хозяева остались в меньшинстве. Отыграться «Локомотиву» удалось уже в концовке. На 89-й минуте равновесие в счёте восстановил Фаустино Анджорин, вышедший в этой встрече на замену.
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал результат матча 1-го тура Лиги Европы с «Марселем».
«Доволен, как футболисты «Локомотива» отработали сегодняшнюю игру. В начале матча у нас были хорошие подходы: старались выбегать из защиты, Смолов попадал в штангу… К сожалению, сегодня многое не получилось с технической стороны. Но в целом я доволен работой команды», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
Лучшие кадры с матча «Локомотив» — «Марсель» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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