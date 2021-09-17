Дмитрий Баринов: «Локомотив» заработал очко в меньшинстве, это дорогого стоит

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал ничью в матче с «Марселем» (1:1) в первом туре группового этапа Лиги Европы. По ходу матча «Локомотив» уступал со счётом 0:1 и играл в меньшинстве, но на 89-й минуте вырвал ничью.
«Я настраиваюсь на каждый матч. Был отрезок, который был для меня неприятным: шесть игр, два удаления, четыре жёлтые карточки. Это не лучшая моя игра. Я ожидал, что спросите про жёлтые карточки. Но я работаю над этим, и буду работать, чтобы такого больше не повторилось, не удаляться. Что сказать по сегодняшней игре: не всё так получалось, как мы планировали, но за самоотдачу, за команду ни к кому нет претензий. Мы бились, верили до последнего, что можем сравнять. Мы заработали очко в меньшинстве, это дорогого стоит», — приводит слова Баринова официальный сайт «Локомотива».
В следующем туре «Локомотив» на выезде встретится с «Лацио». «Марсель», в свою очередь, дома примет «Галатасарай». Оба матча пройдут 30 сентября.
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