Уле-Гуннар Сульшер рассказал, когда Эдинсон Кавани может вернуться на поле

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал, когда форвард Эдинсон Кавани сможет вернуться на поле. Уругваец ранее получил повреждение в товарищеском матче со «Сток Сити», который прошёл в закрытом режиме.

«Надеюсь, Эдинсон приступит к тренировкам с командой в этот уик-энд, а может быть, в понедельник. Возможно, он выйдет на поле в среду.

Кавани провёл невероятный минувший сезон. Когда он был в форме, то оказывал огромное влияние на игру. Но в начале этого сезона его беспокоили травмы. Чтобы Кавани показывал свой лучший футбол, ему нужно на 100% восстановиться. Мы его не торопим. У нас сильный состав, так что мы можем справиться с отсутствием некоторых травмированных игроков. Кавани с нетерпением ждёт возвращения на поле, он очень усердно трудится», — цитирует Сульшера Goal.

В среду, 22 сентября, «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Вест Хэм Юнайтед» в Кубке английской лиги.

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