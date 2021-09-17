Лаксальт объяснил, почему решил перейти из «Милана» в «Динамо»

28-летний уругвайский защитник Диего Лаксальт объяснил, почему решил перейти минувшим летом из «Милана» в московское «Динамо». Напомним, игрок подписал с российским клубом контракт до 2024 года.
«Динамо» мною плотно интересовалось, вело меня три месяца, и я увидел клуб и проект, который хочет развиваться и побеждать, мне понравились люди в команде и их мысли о футболе. Мой будущий одноклубник Варела рассказывал, что тут все – спортивный директор, тренер, партнёры – примут меня и мне будет отлично. Поговорив со всеми, я понял, что «Динамо» – моё.
Пока я живу на базе «Динамо», в свободное время играю в Fortnite, выезжаю с Бальбуэной на ужин в Москву. Уже видел Москва-Сити, ходил в торговый центр рядом с Красной площадью, но в сам город пока не углублялся – жду семью. Какое-то время они поживут в отеле, а потом мы все вместе будем жить в доме», — сказал Лаксальт в эксклюзивном интервью «Чемпионату».
- 17 сентября 2021
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