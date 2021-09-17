«Извиняться я не буду». Хосеп Гвардиола ответил болельщикам «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал свои слова о болельщиках, сказанные после матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» (6:3). На пресс-конференции наставник сказал, что хотел бы видеть больше зрителей на трибунах в предстоящем матче английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном».

Официальное объединение болельщиков «Манчестер Сити» выразило недовольство высказыванием Гвардиолы, подчеркнув, что фанатам нелегко добираться на вечерние матчи и в целом посещаемость является прекрасной.

«Я сказал, что расстроен заполняемостью стадиона? Возможно, дело в переводе, но я извиняться не буду. Я понимаю, насколько сложным был минувший сезон. Мы настраиваемся добиться чего-то вместе в субботу. Не так важно, как много зрителей сможет прийти, я буду рад в любом случае. После пяти сезонов болельщики меня не поняли. Но я не буду извиняться.

Я искренне благодарен за поддержку, которая была у нас в матче с «Лейпцигом». Я всегда говорю: ребята, если можете приходить на игры, мы будем невероятно благодарны. Я знаю, насколько сложным будет матч, нам нужна поддержка. Я никогда не сижу просто так и не спрашиваю, почему люди не идут на стадион. Если вы не можете прийти, не приходите.

Если это проблема для болельщиков, я отхожу в сторону. С первого дня я стараюсь работать как можно лучше. Мне нравится, когда мы играем на «Этихаде» для наших болельщиков. Я хочу быть частью чего-то большого, чтобы мы делали это вместе», — цитирует Гвардиолу BBC.

Матч 5-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Саутгемптон» состоится завтра, 18 сентября. Начало — в 17:00 мск.

Видеообзор матча «Лестер Сити» — «Манчестер Сити»

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