Райола: Погба по-прежнему любит Турин, он может вернуться в «Ювентус»

Футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, высказался о будущем француза. Райола не исключил, что Погба останется в «Манчестер Юнайтед», у него летом 2022 года истекает контракт с английским клубом.

«У Поля Погба истечёт контракт в июне. Мы обсудим ситуацию с «Манчестер Юнайтед», посмотрим, к чему всё приведёт.

«Ювентус»? Поль по-прежнему любит Турин. Он может вернуться в «Ювентус». Но ситуация ещё и зависит от планов «Ювентуса», — приводит слова Райолы Rai Sport.

Погба уже выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год. Затем он перешёл в «Манчестер Юнайтед», воспитанником которого и является. Английский клуб заплатил за полузащитника € 105 млн.