Райола: Погба по-прежнему любит Турин, он может вернуться в «Ювентус»
Поделиться
Футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, высказался о будущем француза. Райола не исключил, что Погба останется в «Манчестер Юнайтед», у него летом 2022 года истекает контракт с английским клубом.
«У Поля Погба истечёт контракт в июне. Мы обсудим ситуацию с «Манчестер Юнайтед», посмотрим, к чему всё приведёт.
«Ювентус»? Поль по-прежнему любит Турин. Он может вернуться в «Ювентус». Но ситуация ещё и зависит от планов «Ювентуса», — приводит слова Райолы Rai Sport.
Погба уже выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год. Затем он перешёл в «Манчестер Юнайтед», воспитанником которого и является. Английский клуб заплатил за полузащитника € 105 млн.
Комментарии
- 17 сентября 2021
-
18:14
-
18:12
-
17:53
-
17:39
-
17:34
-
17:22
-
17:19
-
16:58
-
16:43
-
16:40
-
16:26
-
16:24
-
16:10
-
16:01
-
15:53
-
15:28
-
15:26
-
15:19
-
14:57
-
14:45
-
14:37
-
14:32
-
14:28
-
14:10
-
13:53
-
13:50
-
13:49
-
13:45
-
13:37
-
13:31
-
13:29
-
13:29
-
13:24
-
13:08
-
12:56
Партнерский контент