Рафаэль Варан высказался по поводу перехода в «Манчестер Юнайтед»

Защитник английского «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан высказался по поводу перехода в стан «Красных дьяволов».



«Побеждать — мой менталитет. Я хочу становиться лучше. Переход — новый вызов для меня. Другой турнир, другая философия, другая атмосфера. Это всё в новинку, но до сих пор я наслаждался каждым днём здесь. Вернуть «Манчестер Юнайтед» обратно на вершину — большой вызов», — цитирует Варана Sky Sports.

Варан защищал цвета «Реала» с 2011 года, а до этого выступал за «Ланс», воспитанником которого является. В минувшем сезоне Рафаэль принял участие в 31 матче испанской Примеры, забил два гола и получил две жёлтые карточки. В составе «Реала» Варан трижды стал чемпионом Испании, завоевал Кубок и три Суперкубка страны, а также четырежды выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира и стал обладателем трёх Суперкубков УЕФА.