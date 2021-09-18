Клопп сравнил Тьяго с гольфистом мирового уровня

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о полузащитнике Тьяго Алькантаре.

«Старт не был идеальным. Он заразился коронавирусом, рано получил травму, что, конечно, значительно усложняет ситуацию. Но он показал, каким игроком он будет для нас. Конечно, впереди ещё много всего. Придя в новый клуб в самый трудный период в нашей жизни, он очень хорошо обустроился. Его семья здесь, ему здесь нравится, он очень быстро оказался в центре команды. Он действительно хороший игрок, хорошая личность и, очевидно, игрок мирового класса. Всё в порядке! В ограниченном пространстве с его передачей он действительно хорош, и на самом деле он может доставлять мячь в каждую зону, как игрок в гольф. Хороший игрок в гольф. Гольфист мирового уровня! Он делает это, даже не задумываясь», — приводит слова Клоппа Goal.

Тьяго выступает за «Ливерпуль» с 2020 года, куда перешёл из «Баварии». Контракт игрока с «Ливерпулем» рассчитан до 2024 года.