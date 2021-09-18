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Немецкий футбольный союз разрешил Кунцу возглавить сборную Турции

Немецкий футбольный союз разрешил Кунцу возглавить сборную Турции
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Немецкий футбольный союз готов расторгнуть контракт с главным тренером молодёжной сборной Германии Штефаном Кунцем, сообщает пресс-служба организации. Такой вариант развития событий возможен, если наставник достигнет согласия с национальной командой Турции.

Ранее стало известно, что стороны уже начали переговоры, но о достижении соглашения с 58-летним немецким специалистом говорить пока рано.

В июле сообщили, что назначение Кунца в сборную России сорвалось из-за того, что главный кандидат на должность координатора сборных не имел возможности начать работу вместе с Кунцем. Специалист должен был работать с Кунцем в связке. Однако переговоры зашли в тупик, хотя контракт со Штефаном уже должен был быть подписан.

С 2016 года Кунц возглавляет сборную Германии до 21 года, также он был главным тренером немецкой команды на Олимпиаде в Токио.

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