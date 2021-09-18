Черевченко в срочном порядке покинул стадион перед матчем с «Уфой» из-за температуры

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко в срочном порядке покинул «Центральный стадион города Уфы» перед матчем восьмого тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой», сообщает телеграм-канал «Ксюша сказала». У специалиста неожиданно поднялась температура.

Напомним, сегодня, 11 сентября, состоится матч «Уфа» — «Химки». Встреча 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на «Центральном стадионе города Уфы». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уфа» — «Химки».

«Уфа» набрала 5 очков в 7 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Подмосковные «Химки» (6) располагаются на 13-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (17).