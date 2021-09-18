Черевченко в срочном порядке покинул стадион перед матчем с «Уфой» из-за температуры

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко в срочном порядке покинул «Центральный стадион города Уфы» перед матчем восьмого тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой», сообщает телеграм-канал «Ксюша сказала». У специалиста неожиданно поднялась температура.
Напомним, сегодня, 11 сентября, состоится матч «Уфа» — «Химки». Встреча 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на «Центральном стадионе города Уфы». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уфа» — «Химки».
«Уфа» набрала 5 очков в 7 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Подмосковные «Химки» (6) располагаются на 13-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (17).
- 18 сентября 2021
-
14:10
-
13:55
-
13:45
-
13:38
-
13:31
-
13:30
-
13:07
-
12:52
-
12:44
-
12:29
-
12:13
-
12:12
-
11:40
-
11:29
-
11:24
-
11:01
-
10:37
-
10:17
-
10:13
-
10:02
-
09:43
-
09:36
-
09:30
-
09:25
-
08:48
-
07:54
-
07:24
-
07:03
-
06:50
-
06:29
-
05:24
-
05:03
-
04:43
-
03:43
-
03:15