«Ахмат» — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч 8-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Краснодара» на матч 8-го тура РПЛ.
«Ахмат»: Гудиев, Семёнов, Лысцов, Быстров, Нижич, Тодорович, Тимофеев, Коновалов, Уткин, Архипов, Конате.
«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Спайич, Корнюшин, Кайо, Газинский, Классон, Сперцян, Кабелла, Кривцов, Ильин.
Встреча 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «Краснодар».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Чельцов (Москва) и Владислав Назаров (Невинномысск). Резервный рефери — Сергей Чебан (Москва).
«Ахмат» в 7 матчах набрал 9 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Краснодар» (10) — на 7-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (17).
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