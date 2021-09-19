«Реал Сосьедад» — «Севилья»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:15
Поделиться
Сегодня, 19 сентября, состоится матч «Реал Сосьедад» — «Севилья». Встреча 5-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне (Испания). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:15 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» — «Севилья».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Маутеу Лаосом из Валенсии. Помогать ему будут ассистенты Пау Себрьян Девис и Рубен Поррас Рико. Резервный рефери — Серхио Усон Росель.
«Реал Сосьедад» в четырёх турах набрал 9 очков, что позволяет команде занимать пятое место в турнирной таблице Примеры. «Севилья» после четырёх туров чемпионата Испании имеет в своём активе 7 очков и занимает восьмое место в таблице.
Комментарии
- 19 сентября 2021
-
16:12
-
16:00
-
15:57
-
15:54
-
15:34
-
15:30
-
15:30
-
15:23
-
15:10
-
15:05
-
15:00
-
14:52
-
14:41
-
14:39
-
14:09
-
14:02
-
13:53
-
13:36
-
13:30
-
13:21
-
13:06
-
13:01
-
13:00
-
12:42
-
11:56
-
11:53
-
11:18
-
11:02
-
11:00
-
10:56
-
10:33
-
10:29
-
10:19
-
10:02
-
09:40
Партнерский контент