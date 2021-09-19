«Реал Сосьедад» — «Севилья»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:15

Сегодня, 19 сентября, состоится матч «Реал Сосьедад» — «Севилья». Встреча 5-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне (Испания). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:15 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» — «Севилья».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Маутеу Лаосом из Валенсии. Помогать ему будут ассистенты Пау Себрьян Девис и Рубен Поррас Рико. Резервный рефери — Серхио Усон Росель.

«Реал Сосьедад» в четырёх турах набрал 9 очков, что позволяет команде занимать пятое место в турнирной таблице Примеры. «Севилья» после четырёх туров чемпионата Испании имеет в своём активе 7 очков и занимает восьмое место в таблице.