Анчелотти прокомментировал победу в матче с «Валенсией»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу в матче 5-го тура испанской Примеры с «Валенсией».
«У меня есть команда, которая борется и сражается, неважно, играя при этом хорошо или плохо. Это то, что я сегодня почувствовал. Мы не очень хорошо играли в первом тайме. Мы неплохо выходили в контратаки, но отставали, а когда ты отстаёшь, тебе забивают. Во втором тайме мы были лучше, свежее.
У «Валенсии» всё очень хорошо, они были на подъёме, а мы — после игры в Лиге чемпионов, и это было заметно в начале матча.
Нам повезло, что у нас есть Бензема и Винисиус Жуниор. Но стоит сказать, что я всеми доволен. Азар и Камавинга тоже сыграли хороший матч», — цитирует Анчелотти Marca.
Также главный тренер «сливочных» рассказал о состоянии Даниэля Карвахаля, который получил травму по ходу матча.
«Он испытывает дискомфорт в икре, посмотрим, что будет дальше», — сказал итальянский наставник «Реала».
«Реал» обыграл «Валенсию» со счётом 2:1. После пяти туров в испанской Примере мадридский «Реал» располагается на 1-м месте в турнирной таблице с 13 очками в активе. В шестом туре «сливочные» примут дома «Мальорку». Встреча состоится 22 сентября.
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