Мадридский «Реал» не проигрывает на протяжении 10 матчей подряд

Вчера, 19 сентября, в рамках 5-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 мадридский «Реал» обыграл «Валенсию» со счётом 2:1.
Данный матч стал 10-м подряд, в котором не «Реал» не проиграл. Беспроигрышная серия распространяется на четыре матча прошлого сезона и шесть матчей нынешнего сезона.
Напомним, «Реал» обыграл «Валенсию», проигрывая ей до 86-й минуты встречи. За четыре минуты до конца встречи нападающий «сливочных» Винисиус Жуниор сравнял счёт в матче. Ему ассистировал Карим Бензема. На 88-й минуте Бензема забил гол с передачи Винисиуса Жуниора и установил окончательный счёт матча – 2:1.
После пяти туров в испанской Примере мадридский «Реал» располагается на 1-м месте в турнирной таблице с 13 очками в активе. В шестом туре «Реал» примет дома «Мальорку». Встреча состоится 22 сентября.
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