Петер Бош: в пенальти, который назначен в ворота «Лиона», виноват только Неймар

57-летний нидерландский специалист Петер Бош, возглавляющий «Лион», прокомментировал результат выездной встречи 6-го тура чемпионата Франции с «Пари Сен-Жермен», а также оценил эпизод с назначенным 11-метровым на 66-й минуте за фол на Неймаре.

«Это был достойный матч, в котором игроки «Лиона» старались хорошо контролировать мяч, где мы вели 1:0, и, на мой взгляд, мы не заслуживали поражения. Но в конце концов, если мы не можем выиграть, то должны были хотя бы не проиграть.

Пенальти, назначенный на Неймаре? Не вижу в этом вины защитника «Лиона» Мало Гюсто. Его держит за руку сам Неймар, здесь есть только его вина. Честно говоря, на кромке поля я думал, что виноват действительно наш игрок, но, глядя на замедленный повтор, видно, что это не так. Тьерри Анри согласен с моей точкой зрения, потому что он играл в футбол, он понимает», — цитирует Боша L’Equipe.