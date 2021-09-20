Роналду опубликовал эмоциональный пост после игры «Манчестер Юнайтед» с «Вест Хэмом»

36-летний португальский звёздный форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду опубликовал эмоциональный пост в «Инстаграме» после победы над «Вест Хэм Юнайтед» (2:1) в 5-м туре чемпионата Англии.

«Каждая игра в английской Премьер-лиге — это всегда потрясающая борьба за три очка. Сегодня мы получили понимание обо всех препятствиях, которые будут на нашем пути, но мы должны сосредоточиться на наших целях. Вместе! Сильные! Сосредоточены! Вперёд, «Дьяволы»!» — гласит пост Роналду в «Инстаграме».

Напомним, что в этой игре Роналду отметился четвёртым забитым мячом в составе «Манчестер Юнайтед». В дебютной игре с «Ньюкаслом» (4:1) он оформил дубль, а затем в матче 1-го тура Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 поразил ворота «Янг Бойз» (1:2).