Никита Баженов: мне позвонил Глушаков, говорит, готов бесплатно играть за «Спартак»
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Бывший форвард московского «Спартака» Никита Баженов прокомментировал поражение красно-белых в матче 8-го тура Российский Премьер-Лиги с ЦСКА. Столичное дерби завершилось со счётом 1:0 в пользу армейцев, единственный гол забил нападающий ЦСКА Антон Заболотный.
«Сейчас мне позвонил Глушаков, которого включили в состав сборной России. Он говорит, что готов бесплатно играть за «Спартак». Верните Дениса. Как раз с опорниками там проблемы большие. Думаю, он поможет», — сказал Баженов в эфире «Матч ТВ».
«Спартак» набрал 10 очков в восьми турах. Красно-белые занимают 9-е место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА набрал 13 очков, что позволяет команде Алексея Березуцкого занимать 7-е место в таблице чемпионата России.
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