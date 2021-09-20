Пике впервые в сезоне остался в запасе «Барселоны»
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Сегодня, 20 сентября, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне идёт матч 5-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Барселона» — «Гранада». В запасе хозяев остался защитник Жерар Пике, для которого это стало первым появлением на скамейке запасных в нынешнем сезоне, сообщает Sport.es.
Последний раз защитник оставался в запасе сине-гранатовых в матче 38-го тура испанской Примеры сезона-2020/2021 «Эйбар» — «Барселона» (0:1).
В нынешнем сезоне чемпионата Испании Жерар Пике сыграл в двух матчах и забил один гол. Контракт игрока с клубом действует до 30 июня 2024 года.
«Барселона» набрала 7 очков в трёх турах испанской Примеры сезона-2021/2022. Каталонский клуб занимает 10-е место в турнирной таблице.
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