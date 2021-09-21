«Ювентус» и «Атлетико» интересуются Букайо Сакой. «Арсенал» хочет за него € 50 млн

Вингер лондонского «Арсенала» Букайо Сака может сменить клубную прописку. В услугах 20-летнего англичанина заинтересованы мадридский «Атлетико» и туринский «Ювентус», информирует Calciomercato.

Согласно сведениям источника, «Арсенал» не готов отпускать своего хавбека менее чем за € 50 млн. При этом авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в € 65 млн.

Сака является воспитанником лондонского «Арсенала». Букайо находится в системе клубов с восьмилетнего возраста. В нынешнем сезоне футболист провёл в составе «канониров» 6 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. Ранее СМИ приписывали интерес к нему некоторым британским грандам.

Стоит напомнить, что Сака также заигран за сборную Англии. Вместе с национальной командой Букайо вышел в финал Евро-2020, где англичане уступили Италии в серии пенальти (1:1, 2:3). Сака стал одним из игроков, которые не реализовали 11-метровый в послематчевой серии.