Заболотный рассказал о тренерских качествах Березуцкого

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный рассказал о тренерских качествах нынешнего наставника армейцев Алексея Березуцкого.

«Березуцкий — очень сдержанный тренер. Он подбадривает и передаёт свою уверенность, не крича на эмоциях. Он передаёт свою уверенность в своих словах и поступках.

Тренер, естественно, доволен победой в матче со «Спартаком». Это не первое его дерби в карьере, но в тренерском штабе — первое. Я его поздравляю от всей души и желаю идти дальше так же с победами», — сказал Заболотный в видео на YouTube-канале ЦСКА.

Напомним, нападающий ЦСКА Антон Заболотный может получить наказание по итогам матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:0).

На 81-й минуте встречи Заболотный забил единственный гол и отправился на трибуну, чтобы отпраздновать забитый мяч вместе с болельщиками армейцев. Это действие является нарушением санитарного регламента лиги и может повлечь за собой санкции.