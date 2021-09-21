Стив Макманаман: «Челси» будет сложно обойти «Ливерпуль» и «Манчестер Сити»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Стив Макманаман назвал команды, которые считает главными фаворитами на победу в английской Премьер-лиге нынешнего сезона.

«В начале сезона я считал «Ливерпуль» главным фаворитом в этом сезоне. Если игроки будут здоровы, то «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» останутся фаворитами.

«Челси» усилил состав, подписав Ромелу Лукаку. Этот трансфер может вывести их на новый уровень. Им очень сложно забить, поэтому они должны выступить гораздо лучше, чем в прошлом сезоне. Однако «Челси» будет сложно обойти «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Эти команды стабильнее выступают в последние годы. Подобной стабильной игры у «Челси» я уже давно не видел.

В субботу они сыграют с «Манчестер Сити». Это будет прекрасный матч. Посмотрим, достаточно ли хорош «Челси», чтобы бороться с «Ливерпулем» и «Сити»», — цитирует Макманамана Metro.

В турнирной таблице АПЛ после пяти туров «Челси» занимает первое место, «Ливерпуль» — второе, «Манчестер Сити» — пятое.

Видеообзор матча «Тоттенхэм Хотспур» — «Челси»

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