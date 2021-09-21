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Шварц: московское «Динамо» — фаворит в кубковой игре, но амбиции надо подтверждать на поле

Шварц: московское «Динамо» — фаворит в кубковой игре, но амбиции надо подтверждать на поле
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча Кубка России со ставропольским «Динамо».

«Нам нужно крайне серьёзно и ответственно подойти к этому матчу. В понедельник у нас была восстановительная тренировка после очень интенсивной и энергозатратной игры с «Сочи». Хотим хорошо стартовать и начать кубковый поход с победы.

У нас уже была возможность посмотреть некоторые матчи соперника, но основной анализ у нас состоится во вторник. Стоит отметить, что эта команда использует разные схемы. Мы будем внимательно изучать нюансы их действий в разных расстановках и готовиться ко всем возможным вариантам в их исполнении. Понятно, что мы являемся фаворитами в этом матче на бумаге, но нам надо доказывать свою состоятельность и подтверждать амбиции на поле. С уважением относимся к «Динамо» из Ставрополя, но намерены показать свой класс и добиться победы», — приводит слова Шварца пресс-служба «Динамо».

Матч Кубка России «Динамо» (Ставрополь) — «Динамо» (Москва) состоится завтра, 22 сентября, на стадионе «Динамо» в Ставрополе. Начало встречи — в 18:00 мск.

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