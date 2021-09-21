Смородская: Дзюба узнал, что не попадёт в сборную, и сыграл на опережение — отказался сам

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала отказ нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы от вызова в сборную России. Ранее футболист заявил, что ещё не набрал форму для выступлений за национальную команду.
«Очень удивлена решением Дзюбы! Все футболисты хотят и горят играть за сборную: считают это честью и очень гордятся выступлением за национальную команду. Все говорят о конфликте Дзюбы и Карпина, но моё мнение: об этом уже давно позабыли. Причина, как мне кажется, совсем не в этом. Дзюба опасается, что не будет играть — выходить в стартовом составе. Артём узнал, что не попадёт в окончательный список и, отказавшись, решил сыграть на опережение», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 21 сентября 2021
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