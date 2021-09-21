ФИФА наказала сборную Венгрии за расистское поведение фанатов в матче с Англией

Дисциплинарный комитет ФИФА опубликовал решение по делу о расистском поведение фанатов в матче отборочного турнира ЧМ-2022 Венгрия — Англия (0:4).
«Проанализировав и приняв во внимание все обстоятельства дела, в частности, серьёзность инцидентов (расистские оскорбления и поведение, бросание предметов, зажигание пиротехники, заблокированные лестницы), комитет решил, что сборная Венгрии проведёт следующие два домашних матча в соревнованиях ФИФА без зрителей. Наказание по второму матчу будет условным, испытательный срок — два года. Кроме того, комитет наложил на венгерскую федерацию штраф в размере 200 тысяч швейцарских франков», — говорится в заявлении ФИФА.
Ранее пресс-служба венгерского футбольного союза сообщила, что болельщики, которые непристойно себя вели во время матча со сборной Англии, не смогут посещать спортивные мероприятия, проводимые в стране.
Напомним, 2 сентября футболистов сборной Англии освистали, когда они преклонили колено перед отборочным матчем чемпионата мира с Венгрией.
- 21 сентября 2021
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