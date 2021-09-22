Экс-президент «Байера»: нельзя, чтобы чемпион Германии определялся уже в октябре

Бывший президент леверкузенского «Байера» Вольфганг Хольцхойзер выдвинул идею проведения раунда плей-офф в чемпионате Германии для того, чтобы соревнование стало более увлекательным и непредсказуемым.

«По моей задумке, по завершении сезона чемпионата Германии первые четыре команды турнирной таблицы должны сыграть друг с другом: первая с чётвертой, вторая – с третьей, а победители встречаются между собой в финале, проигравшие же разыгрывают бронзу. Такой формат внёс бы больший интерес для болельщиков, так как он бы обеспечил большую напряжённость в турнире.

Нельзя, чтобы для болельщиков чемпион Германии определялся уже в октябре. Думаю, что в этой проблеме во главе стоит именно вопрос спортивной составляющей, при этом же мой формат создавал бы и финансовую выгоду», — цитирует Хольцхойзера Spox.