Экс-президент «Байера»: нельзя, чтобы чемпион Германии определялся уже в октябре

Бывший президент леверкузенского «Байера» Вольфганг Хольцхойзер выдвинул идею проведения раунда плей-офф в чемпионате Германии для того, чтобы соревнование стало более увлекательным и непредсказуемым.
«По моей задумке, по завершении сезона чемпионата Германии первые четыре команды турнирной таблицы должны сыграть друг с другом: первая с чётвертой, вторая – с третьей, а победители встречаются между собой в финале, проигравшие же разыгрывают бронзу. Такой формат внёс бы больший интерес для болельщиков, так как он бы обеспечил большую напряжённость в турнире.
Нельзя, чтобы для болельщиков чемпион Германии определялся уже в октябре. Думаю, что в этой проблеме во главе стоит именно вопрос спортивной составляющей, при этом же мой формат создавал бы и финансовую выгоду», — цитирует Хольцхойзера Spox.
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