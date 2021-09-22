Тренер «Фиорентины» — о матче с «Интером»: важно, что мы покидали поле под аплодисменты

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно прокомментировал результат матча 5-го тура итальянской Серии А с «Интером» (1:3).
«В течение 70 минут мы были чем-то большим, чем очередными соперниками чемпионов Италии. Важно видеть, что стакан наполовину полон. Мы действительно отлично выглядели на протяжении 70 минут и покидали поле под аплодисменты наших болельщиков даже после поражения. Это важно для команды и для меня.
В первом тайме «Интер» практически не бил по воротам, а у нас был шанс отправить в ворота соперника второй мяч. После перерыва мы сели глубоко в оборону и вновь пригласили «Интер» в игру. Конечно, соперник силён физически и обладает невероятным качеством, поэтому мы должны были ожидать, что они будут бороться», — приводит слова Итальяно Football Italia со ссылкой на DAZN.
- 22 сентября 2021
-
11:05
-
10:56
-
10:46
-
10:38
-
10:37
-
10:26
-
10:18
-
10:14
-
10:02
-
09:53
-
09:30
-
09:30
-
09:27
-
08:49
-
08:30
-
08:04
-
07:40
-
07:16
-
06:59
-
06:36
-
06:19
-
05:58
-
05:40
-
05:28
-
05:02
-
04:10
-
03:48
-
03:25
-
02:33
-
01:23
-
01:04
-
00:55
-
00:54
-
00:50
-
00:36