Тренер «Фиорентины» — о матче с «Интером»: важно, что мы покидали поле под аплодисменты

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно прокомментировал результат матча 5-го тура итальянской Серии А с «Интером» (1:3).



«В течение 70 минут мы были чем-то большим, чем очередными соперниками чемпионов Италии. Важно видеть, что стакан наполовину полон. Мы действительно отлично выглядели на протяжении 70 минут и покидали поле под аплодисменты наших болельщиков даже после поражения. Это важно для команды и для меня.



В первом тайме «Интер» практически не бил по воротам, а у нас был шанс отправить в ворота соперника второй мяч. После перерыва мы сели глубоко в оборону и вновь пригласили «Интер» в игру. Конечно, соперник силён физически и обладает невероятным качеством, поэтому мы должны были ожидать, что они будут бороться», — приводит слова Итальяно Football Italia со ссылкой на DAZN.