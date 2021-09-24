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Полузащитник «Ротора» Бавин получил повреждение крестообразной связки колена

Полузащитник «Ротора» Бавин получил повреждение крестообразной связки колена
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Полузащитник «Ротора» Юрий Бавин получил повреждение передней крестообразной связки колена.

«После матча с «Велесом» обследование выявило у Юрия Бавина повреждение передней крестообразной связки колена. Полузащитник сине-голубых был прооперирован в Москве. Скорейшего восстановления, Юра!» — говорится в сообщении клуба.

Юрий Бавин является воспитанником московского ЦСКА. Затем полузащитник выступал за «Лейрию», «Зенит-2», «Урал» и «Тамбов». В августе 2021 года Бавин перешёл в волгоградский «Ротор» на правах аренды. В нынешнем сезоне футболист провёл в Футбольной национальной лиге три матча, не отметившись результативными действиями. В 12 турах ФНЛ волгоградский «Ротор» набрал 15 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице.

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