Шварц высказался по поводу возможной реформы РПЛ

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц высказался по поводу возможной реформы Российской Премьер-Лиги.

«Нам нужно понимать, насколько эти изменения могут повлиять на выступления российских команд на международном уровне. Есть большое «но»: когда мы говорим о количестве матчей, то я считаю, что количество не может повлиять на качество. На международной арене мы хотим большего, как в ЛЧ, так и в ЛЕ. Но в данном аспекте стоит больше говорить о футбольном образовании, академии.

Необходимо понять, что решение по важным вопросам должен принимать не компьютер, расстановку сил в таблице команды решают между собой, без внешних факторов.

Если сравнивать с топ-мировыми лигами, то в каждой лиге 6-8 команд лидируют. Понятно, что, возможно, у них условия лучше, чем у команд в конце таблицы. По мне, когда мы играем одну встречу дома, а вторую в гостях, это является наиболее честным. Основная цель — качественный рост всей инфраструктуры нашего футбола», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.