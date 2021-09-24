Юрий Жирков: после Евро-2020 ко мне никто из клубов не обращался

Бывший защитник «Зенита» Юрий Жирков, являющийся свободным агентом, признался, что пока не получал предложений от других клубов. При этом футболист подчеркнул, что готов продолжать выступление.

«Слухи о предложениях «Зенита» и ЦСКА? Всё это были лишь новости на бумаге. После Евро ко мне никто не обращался. Люди, которые помогали и помогают с контрактом, тоже ничего не говорили.

Буду ли рассматривать только предложения из РПЛ? Смотря, что будет. Не стану говорить сейчас — туда-то точно не пойду. Заявлю так, а потом окажется, что за любителей играю.

Ещё не наигрался? Когда получаешь травму, всегда хочется преодолеть проблему и играть! Так что будем стараться вернуться», — цитирует Жиркова «Матч ТВ».