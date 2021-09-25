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«Так играть просто нельзя!» Арбитр Федотов – об удалении Гильерме

«Так играть просто нельзя!» Арбитр Федотов – об удалении Гильерме
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Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал удаление голкипера «Локомотива» Маринато Гилерме в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками».

«Амелин пропустил фол, вообще нарушения не увидел, да и помощник почему-то не разобрался, хотя должен был видеть этот момент. Почему – я не понимаю.

Неважно, нарушал правила игрок «Химок» или нет – это красная карточка Гильерме. Так играть просто нельзя! Хорошо, что он попал между бедром и тазом, но если бы попал чуть выше или ниже – Гильерме просто его убил бы», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, Гильерме получил прямую красную карточку во втором тайме встречи. На поле появился молодой вратарь Даниил Худяков, который заменил полузащитника Сергея Бабкина.

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