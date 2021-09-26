«Динамо» — «Рубин»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00

Сегодня, 26 сентября, состоится матч «Динамо» Москва — «Рубин» Казань. Встреча 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» Москва — «Рубин» Казань.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Помогать ему будут ассистенты Алексей Стипиди (Краснодар) и Максим Ковалёв (Реутов). Резервный рефери — Антон Фролов (Москва).
«Динамо» в 8 матчах набрало 16 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Рубин» (14) — на 5-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (23). Напомним, санкт-петербургский клуб — действующий чемпион России.
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