«Барселона» — «Леванте»: стартовые составы команд на матч 7-го тура Примеры

Сегодня, 26 сентября, состоится матч «Барселона» — «Леванте». Встреча 7-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Команды объявили стартовые составы:
«Барселона»: Тер Штеген, Дест, Пике, Роберто, Депай, Коутиньо, Де Йонг, Миньеза, Гарсия, Гонсалес, Гави
«Леванте»: Фернандес, Радоя, Пепелу, Роджер, Мустафи, Постиго, де Фрутос, Клерк, Маримон, Гомес, Мелеро.
Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавляет Исидро Диас де Мера Эскудерос. Ему будут помогать ассистенты Рубен Бесерриль Гомес и Диего Сантаурсула Агадо. Резервный арбитр – Виктор Перес Пераса.
На данный момент каталонская «Барселона» имеет в своём активе 9 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Леванте» (4) – на 16-м месте. Лидирует в чемпионате Испании мадридский «Реал», в активе которого 17 очков.
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