Ассистент главного тренера «Барселоны» Шрёдер высказался об игре Фати в матче с «Леванте»

Ассистент главного тренера «Барселоны» Альфред Шрёдер, который руководил командой со скамейки из-за дисквалификации Рональда Кумана, высказался об игре нападающего Ансу Фати в матче 7-го тура испанской Примеры с «Леванте»,
В данной встрече игрок вышел на замену и забил гол, который стал первым для него за 10 месяцев после травмы колена.
«Мы знаем, что Фати прекрасный футболист. У него есть индивидуальные качества, которые нам нужны. Мы очень рады, что он снова готов играть.
Мы сегодня показали очень хороший футбол. Футболисты были вовлечены в игру. Фати прекрасно вошёл в игру, но нельзя забывать и других игроков, они также провели отличный матч. Это касается Гави и Нико Гонсалеса», — цитирует Шрёдера Marca.
Напомним, Фати получил тяжёлую травму колена в ноябре 2020 года в матче с «Бетисом». Изначально предполагалось, что его возвращение состоится через четыре месяца. Однако из-за проблем с коленом он пропустил всю остававшуюся часть сезона, а также не смог выступить на Евро-2020.
Матч «Барселона» — «Леванте» завершился со счётом 3:0. Голами отличились Мемфис Депай, Люк де Йонг и Ансу Фати.
После шести туров в испанской Примере «Барселона» располагается на 6-м месте в турнирной таблице с 12 очками в активе.
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