Защитник «Краснодара» Рамирес объяснил, почему решил получить российское гражданство

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес рассказал, что подтолкнуло его к получению российского гражданства.
«Не могу сказать, что после получения паспорта поменялось многое. Но сейчас мне спокойнее, наличие гражданства облегчает решение многих вопросов. Например, теперь нет необходимости оформлять визу. Я очень благодарен России за возможность стать её гражданином!
Почему решил получить гражданство? Живу в России уже несколько лет – почувствовал, что время пришло. На самом деле я давно хотел получить российское гражданство. Когда появилась возможность, сразу ей воспользовался. А почему нет? Это может очень пригодиться в будущем. Возможно, после завершения футбольной карьеры я продолжу работать в России, останусь здесь жить. Никогда не знаешь, как всё сложится. Поэтому я решил подтянуть русский язык и оформить гражданство», — приводит слова Рамиреса пресс-служба «Краснодара».
- 27 сентября 2021
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